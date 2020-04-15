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Пандемия коронавируса нового типа

МВФ выделяет 32 беднейшим странам Африки $11 млрд в связи с пандемией коронавируса

Эти деньги пойдут, в частности, на помощь домохозяйствам

ПРЕТОРИЯ, 15 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) выделяет помощь в размере $11 млрд 32 странам Африки южнее Сахары в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на директора африканского отдела МВФ Абебе Аэмро Селассие.

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"Международный валютный фонд вместе со Всемирным банком (ВБ) также настаивает на облегчении долгового бремени беднейших африканских стран по линии межгосударственных двухсторонних кредитных линий", - отметил Абебе Аэмро Селассие.

Нынешняя помощь предоставляется МВФ совместно с партнерами, включая Всемирный банк, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Африканский банк развития и Африканский союз, на поддержку экономик наиболее бедных государств Африки. Деньги пойдут в том числе на помощь домохозяйствам.

МВФ уже предоставил финансовую помощь Чаду, Гане, Габону, Мадагаскару, Нигеру, Руанде, Сенегалу, Того и Буркина-Фасо.

Министры финансов африканских государств под эгидой Африканского союза завершают разработку плана по оказанию помощи со стороны мирового сообщества странам континента на сумму в $100 млрд. По их мнению, эта помощь должна включать увеличение кредитных линий и немедленный отказ от всех процентных платежей по суверенным долгам африканских стран по их гособлигациям на сумму $44 млрд.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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