МВФ выделяет 32 беднейшим странам Африки $11 млрд в связи с пандемией коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 15 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) выделяет помощь в размере $11 млрд 32 странам Африки южнее Сахары в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на директора африканского отдела МВФ Абебе Аэмро Селассие.

"Международный валютный фонд вместе со Всемирным банком (ВБ) также настаивает на облегчении долгового бремени беднейших африканских стран по линии межгосударственных двухсторонних кредитных линий", - отметил Абебе Аэмро Селассие.

Нынешняя помощь предоставляется МВФ совместно с партнерами, включая Всемирный банк, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Африканский банк развития и Африканский союз, на поддержку экономик наиболее бедных государств Африки. Деньги пойдут в том числе на помощь домохозяйствам.

МВФ уже предоставил финансовую помощь Чаду, Гане, Габону, Мадагаскару, Нигеру, Руанде, Сенегалу, Того и Буркина-Фасо.

Министры финансов африканских государств под эгидой Африканского союза завершают разработку плана по оказанию помощи со стороны мирового сообщества странам континента на сумму в $100 млрд. По их мнению, эта помощь должна включать увеличение кредитных линий и немедленный отказ от всех процентных платежей по суверенным долгам африканских стран по их гособлигациям на сумму $44 млрд.