Минвостокразвития начало отбор проектов в Арктике для получения субсидии на инфраструктуру

ТАСС, 15 апреля. Минвостокразвития России со среды начало принимать заявки от инвесторов, планирующим реализовать инвестпроекты в Арктике, которым государство поможет в создании инфраструктуры. Отбор продлится до 1 июня, говорится в опубликованном в среду сообщении министерства.

"Сегодня, 15 апреля 2020 года, стартовал объявленный Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики отбор инвестиционных проектов, которые планируют реализовать на территории Арктической зоны России для оказания государственной поддержки на создание энергетической, дорожной или иной внешней инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций. Правила отбора таких проектов утверждены в марте правительством России.

Отбор продлится полтора месяца, до 1 июня. Для того, чтобы пройти его, проекты должны способствовать социально-экономическому развитию округа и создавать рабочие места. Обязательными требованиями к инвестору также станут наличие опыта реализации инвестпроектов, регистрация компании на территории Арктической зоны России, отсутствие долгов, состояния банкротства или реорганизации. Решение по итоговому перечню инвестиционных проектов будет принимать президиум госкомиссии по вопросам развития Арктики.

"Интерес у инвесторов арктических территорий к новому инструменту господдержки есть, поскольку низкая развитость инфраструктуры в Арктике остается одним из сдерживающих факторов для развития бизнеса, а соответственно и экономики Арктической зоны в целом", - приводят в сообщении слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Сейчас для инвесторов в Арктике разрабатывают комплекс мер поддержки. В частности, подготовлены налоговые льготы, предполагается широкий пакет преференций для добывающих компаний.