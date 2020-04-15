Toshiba временно закроет свой головной офис и заводы в Японии из-за коронавируса

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Японская компания Toshiba намерена временно закрыть свои заводы и головной офис в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил в среду телеканал NHK .

Распоряжение будет действовать с 20 апреля по 6 мая. Таким образом, от необходимости физически ходить на работу освободят в общей сложности 76 тыс. сотрудников. Часть из них уже выполняет свои обязанности удаленно.

Продолжат работу только те подразделения, которые занимаются обслуживанием энергосетей, железных дорог и социальной инфраструктуры, включая лифты.

К настоящему времени в Японии 8,8 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 174. В эту статистику включены пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял на карантине в Иокогаме.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.