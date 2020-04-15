Мексика не будет сокращать добычу нефти в рамках второго этапа сделки ОПЕК+

МЕХИКО, 15 апреля. /ТАСС/. Мексика не будет сокращать добычу нефти в рамках второго этапа выполнения сделки ОПЕК +, который продлится с июля по декабрь текущего года. С соответствующим заявлением министр энергетики латиноамериканской страны Росио Нале выступила в среду на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.

"Следующим был второй этап этого соглашения, с июля по декабрь 2020 года, когда страны сказали, что сократят [добычу] уже не на 23%, а на 18%. Мы, Мексика, сказали: "Мы не можем этого сделать, мы восстанавливаем добычу на 100 тыс. баррелей в сутки и остаемся на расчетном уровне в 1,753 млн баррелей в сутки", - сказала она.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 г. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 г. до конца апреля 2022 г. - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 г.