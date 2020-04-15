{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэкономразвития предложило перенести требования об оснащении транспорта системой ГЛОНАСС

Минэкономразвития предложило перенести на 31 мая 2021 г. требования об оснащении грузового и пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС - МЭР.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Катырин просит поддержать региональные медиа из-за падения доходов от рекламы до 90%
В частности, глава ТПП предлагает обязать Роскомнадзор ввести мораторий на предъявление претензий и наложение штрафов за нарушение лицензионных условий, а ФАС - провести анализ ценообразования на рекламном рынке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС