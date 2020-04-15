Минэкономразвития предложило перенести требования об оснащении транспорта системой ГЛОНАСС

Пандемия коронавируса нового типа

Катырин просит поддержать региональные медиа из-за падения доходов от рекламы до 90%

В частности, глава ТПП предлагает обязать Роскомнадзор ввести мораторий на предъявление претензий и наложение штрафов за нарушение лицензионных условий, а ФАС - провести анализ ценообразования на рекламном рынке

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