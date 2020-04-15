Минфин разместил ОФЗ-ПД на 62,1 млрд рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года на сумму 62,111 млрд рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Спрос на аукционе достиг 77,366 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 107,088% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,78% годовых.

Минфин РФ вторую неделю подряд размещает на аукционах облигации федерального займа после приостановки аукционов в марте на фоне обвала цен на нефть, падения рубля и волатильности на мировых рынках.