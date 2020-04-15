{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 62,1 млрд рублей

Спрос на аукционе достиг 77,366 млрд рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года на сумму 62,111 млрд рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Спрос на аукционе достиг 77,366 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 107,088% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,78% годовых.

Минфин РФ вторую неделю подряд размещает на аукционах облигации федерального займа после приостановки аукционов в марте на фоне обвала цен на нефть, падения рубля и волатильности на мировых рынках.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Ростуризм предложил отменить НДФЛ на зарплаты в туротрасли в период простоя предприятия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС