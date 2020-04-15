МВФ намерен утроить объемы льготного кредитования в связи с пандемией

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) собирается утроить объемы льготного кредитования нуждающихся стран в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в среду на совещании министров финансов и глав центральных банков стран - участниц Группы двадцати (G20).

Эти переговоры прошли в формате видеоконференции. В "большой двадцатке" в текущем году председательствует Саудовская Аравия.

"Чтобы оказать содействие нашим странам с низким уровнем доходов, мы планируем утроить свое льготное кредитование. В связи с этим нам срочно требуется $18 млрд в качестве новых заемных ресурсов для трастового Фонда обеспечения роста и борьбы с нищетой. Кроме того, нам, вероятно, понадобится по меньшей мере $1,8 млрд в качестве ресурсов для субсидирования", - заявила Георгиева.

Текст ее выступления распространила в Вашингтоне пресс-служба МВФ.