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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МВФ призвала мировое сообщество не использовать торговые ограничения из-за пандемии

Кристалина Георгиева вновь подчеркнула, что пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно воздержаться на данном этапе от применения ограничений в торговле, чтобы не усугублять негативные экономические последствия вспышки нового коронавируса. С таким призывом выступила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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"Творцам политики следует избегать торговых ограничений, особенно касающихся медицинских принадлежностей, и заниматься устранением препятствий в глобальных каналах поставок", - заявила глава МВФ.

Она вновь подчеркнула, что пандемия, вызванная распространением нового коронавируса, привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. "Мы ожидаем частичного восстановления в следующем году, однако перспективы будут выглядеть крайне неопределенными еще в течение какого-то времени", - сказала Георгиева.

По ее словам, настал "критический момент для международного сообщества". "Необходимы чрезвычайные меры, чтобы сдержать вспышку [заболевания, вызываемого новым коронавирусом] в целях защиты людей, а также в качестве предварительного условия восстановления глобальной экономики. Скоординированные и устойчивые многосторонние действия являются ключом к восстановлению глобального роста", - отметила Георгиева.

За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

Теги
Георгиева, КристалинаПандемия коронавируса нового типа
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