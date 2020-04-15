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Пандемия коронавируса нового типа
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Всемирный банк мобилизует до $200 млрд в связи с пандемией коронавируса

Средства пойдут на помощь нуждающимся странам

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Всемирный банк и другие многосторонние институты развития намерены мобилизовать до $200 млрд для оказания помощи нуждающимся странам в связи с пандемией, вызванной распространением коронавируса. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Я хочу воздать должное президенту Всемирного банка Дэвиду Мэлпасу и всем главам многосторонних институтов развития. Они также мобилизуют до $200 млрд, чтобы они могли поддержать страны, у которых <...> меньше налогово-бюджетного пространства, позволяющего предпринимать необходимые действия", - заявила Георгиева.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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