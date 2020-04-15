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NES объявлена лучшим разработчиком приложений для "умных" энергосетей в Кремниевой долине

Ключевой продукт компании - открытая цифровая платформа Patagonia Energy Applications (EAP), которая служит основой для множества отраслевых приложений, необходимых для работы с "умными" датчиками

ТАСС, 15 апреля. Американская технологическая компания, специализирующаяся на цифровых решениях для энергетики, Networked Energy Services Corporation (NES) объявлена победителем в номинации "Лучший разработчик программного обеспечения для "умных" энергосистем" в рамках ежегодной премии San Jose Award Program. Об этом сообщается на сайте NES.

"В течение прошлого года мы занимались активным развитием нашей платформы и расширением портфеля приложений для "интеллектуальных" сетей, и эта награда является признанием достижений NES в отрасли. Платформа EAP сочетает как аналитические инструменты, так и приложения для операционного управления энергосетями", - отметил президент и генеральный директор NES Дэвид Томсон.

Компания NES считается лидером в сфере "интеллектуальных" энергосетей. Ее ключевой продукт - это открытая цифровая платформа Patagonia Energy Applications (EAP), которая служит основой для множества отраслевых приложений, необходимых для работы с "умными" датчиками, оценки нагрузки в сети и своевременного реагирования на колебания спроса. На сегодняшний день решение NES объединяет 40 млн "умных" счетчиков и прочих устройств по всему миру.

Решение признано одним из самых надежных в отрасли и обеспечивает суточную доступность данных счетчиков электроэнергии на уровне 99,8%.

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