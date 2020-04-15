Крупнейший производитель спаржи в России соберет урожай до 100 т

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 апреля. /ТАСС/. Самый крупный российский производитель спаржи в России "Долина спаржи" в Северной Осетии соберет в этом году урожай до 100 т. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

"Долина спаржи" возделывает спаржу с 2018 года. Плантация в Северной Осетии - самая большая на территории России, является самым крупным производителем спаржи в РФ. В этом году планируется собрать до 100 т свежей спаржи. Первый массовый сбор начнется 17 апреля", - сказал собеседник агентства.

Посевные площади предприятия составляют более 40 га, в 2018 году они составляли чуть более 10 га.

Продукция поставляется в магазины и рестораны Владикавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сочи, Краснодара, Ставрополя и других городов России. Возможности компании позволяют обеспечить спаржей все регионы России, выйти на зарубежные рынки.

На поле расположен собственный цех обработки и упаковки, где собранный урожай помещается в шоковый охладитель, сортируется, пакуется и отправляется на холодильный склад.