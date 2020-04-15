В МВФ призвали взять на вооружение опыт Азии в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Страны мира могут учиться на опыте стратегии сдерживания распространения нового коронавируса, которая применяется в Азии. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы ожидаем от Азиатско-Тихоокеанского региона, что средний рост будет в районе нуля в 2020 году, это на самом деле хуже, чем во время мирового финансового кризиса и во время азиатского кризиса 1998 года. Он оказался подвержен вирусу раньше, и это означает, что он восстановится раньше. Мы надеемся увидеть не только эффективное использование всех инструментов кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики, но хотим также научиться у Азии использованию стратегий сдерживания (распространения вируса - прим. ТАСС), как они претворялись в жизнь. Так что остальным странам мира будет полезен опыт, который накапливает Азия", - сказала она.

"Что касается Китая, то мы видим, конечно, очень резкий спад в первом квартале. Китай стал первой страной, который применил стратегию сдерживания против коронавируса. Сейчас во втором квартале мы видим, что экономика снова открывается. Наши прогнозы роста в Китае - в районе 1,2% в 2020 году и подъем до 9,2% в 2021 году при условии, что ситуация в мире будет развиваться по базовому сценарию", - добавила Георгиева.

Согласно базовому прогнозу МВФ, мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в следующем. При этом в случае затяжной пандемии специалисты фонда ожидают отклонение показателей роста мировой экономики от базового сценария еще на 3% в худшую сторону в 2020 году и на 8% в 2021 году.