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Пандемия коронавируса нового типа

Якутия предложила меры по поддержке северного завоза в условиях пандемии

Глава региона Айсен Николаев отметил, что от федеральных властей важна помощь в субсидировании части процентов по кредитам

ТАСС, 15 апреля. Власти Якутии помогут компаниям в организации северного завоза, который может оказаться под угрозой из-за пандемии, однако важны и федеральные меры поддержки: например, субсидирование процентов по кредитам. Такое мнение выразил ТАСС в среду глава Якутии Айсен Николаев.

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Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий.

"Остро стоит вопрос о северном завозе, к которому нужно готовиться уже сейчас. Многие компании оказались в ситуации, когда у них нет достаточного объема денежных средств для его осуществления. В этом направлении мы будем увеличивать госгарантии и предоставлять бюджетные кредиты. От федеральных властей здесь очень важна помощь в субсидировании части процентов по кредитам", - сказал Николаев.

Для этого власти Якутии предлагают включить в федеральный список системообразующих предприятие, которое является основным оператором по завозу топлива в удаленные районы республики - ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)". Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим мерам поддержки.

Николаев отметил, что Якутия уже в марте направила в федеральные органы власти пакет предложений, которые касаются поддержки граждан, малого и среднего бизнеса, транспортной и строительной отрасли, системы здравоохранения. Так, регион рассчитывает на включение в федеральный список системообразующих еще ряда значимых для него предприятий. Сейчас из компаний Якутии в него входят только "Якутуголь" и алмазодобывающая "Алроса".

"Мы уже направляли в адрес федеральных органов власти предложения по расширению этого перечня и включению в него ряда предприятий, деятельность которых, на наш взгляд, жизненно важна. Это авиакомпания "Якутия" - наш основной авиаперевозчик, угледобывающая компания "Колмар", золотодобывающий холдинг "Селигдар", государственное унитарное предприятие "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", "Саханефтегазсбыт" - крупнейший поставщик и продавец нефтепродуктов и ведущая независимая газодобывающая компания "ЯТЭК", - отметил Николаев, добавив, что из-за сокращения спроса и ограничений эти компании оказались в зоне риска.

О мерах поддержки системообразующих предприятий

В среду, 15 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил правительству доработать список системообразующих предприятий. Он также предложил предусмотреть для этих компаний возможность получать льготные кредиты, субсидируемые государством в размере ключевой ставки Центробанка. Как отметил глава государства, реальная стоимость кредита для таких предприятий сейчас будет на 6% ниже рыночной ставки.

Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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