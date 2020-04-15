Якутия предложила меры по поддержке северного завоза в условиях пандемии

ТАСС, 15 апреля. Власти Якутии помогут компаниям в организации северного завоза, который может оказаться под угрозой из-за пандемии, однако важны и федеральные меры поддержки: например, субсидирование процентов по кредитам. Такое мнение выразил ТАСС в среду глава Якутии Айсен Николаев.

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий.

"Остро стоит вопрос о северном завозе, к которому нужно готовиться уже сейчас. Многие компании оказались в ситуации, когда у них нет достаточного объема денежных средств для его осуществления. В этом направлении мы будем увеличивать госгарантии и предоставлять бюджетные кредиты. От федеральных властей здесь очень важна помощь в субсидировании части процентов по кредитам", - сказал Николаев.

Для этого власти Якутии предлагают включить в федеральный список системообразующих предприятие, которое является основным оператором по завозу топлива в удаленные районы республики - ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)". Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим мерам поддержки.

Николаев отметил, что Якутия уже в марте направила в федеральные органы власти пакет предложений, которые касаются поддержки граждан, малого и среднего бизнеса, транспортной и строительной отрасли, системы здравоохранения. Так, регион рассчитывает на включение в федеральный список системообразующих еще ряда значимых для него предприятий. Сейчас из компаний Якутии в него входят только "Якутуголь" и алмазодобывающая "Алроса".

"Мы уже направляли в адрес федеральных органов власти предложения по расширению этого перечня и включению в него ряда предприятий, деятельность которых, на наш взгляд, жизненно важна. Это авиакомпания "Якутия" - наш основной авиаперевозчик, угледобывающая компания "Колмар", золотодобывающий холдинг "Селигдар", государственное унитарное предприятие "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", "Саханефтегазсбыт" - крупнейший поставщик и продавец нефтепродуктов и ведущая независимая газодобывающая компания "ЯТЭК", - отметил Николаев, добавив, что из-за сокращения спроса и ограничений эти компании оказались в зоне риска.

О мерах поддержки системообразующих предприятий

В среду, 15 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил правительству доработать список системообразующих предприятий. Он также предложил предусмотреть для этих компаний возможность получать льготные кредиты, субсидируемые государством в размере ключевой ставки Центробанка. Как отметил глава государства, реальная стоимость кредита для таких предприятий сейчас будет на 6% ниже рыночной ставки.

Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы.