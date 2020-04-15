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Авиакомпания "Якутия" сможет получить кредит в размере 600 млн рублей из разных источников

Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что поддержка "Якутии" важна для республики с учетом больших расстояний и сложных климатических условий

ТАСС, 15 апреля. Власти Якутии в условиях пандемии прорабатывают меры поддержки региональной авиакомпании, работа которой важна для республики с учетом больших расстояний и сложных климатических условий. В частности, авиаперевозчику намерены выделить кредит на сумму порядка 600 млн рублей из разных источников, сообщил ТАСС в среду глава республики Айсен Николаев.

Выступая в среду на совещании с членами кабинета министров, Владимир Путин отдельно остановился на мерах поддержки авиакомпаний и сообщил о планах направить для помощи им более 23 млрд рублей.

"Я хотел бы подчеркнуть, что поддержка авиакомпании для нашей республики, с ее расстояниями - это насущная необходимость. Поэтому мы в регионе, разумеется, тоже не стоим в стороне, сейчас рассматривается вопрос о выделении льготного кредита для "Якутии" на сумму около 600 млн рублей из разных источников", - сказал Николаев.

В то же время глава Якутии назвал необходимыми меры поддержки отрасли, о которых в среду объявил президент. Он отметил, что резкое снижение пассажиропотока, закрытие авиасообщения по отдельным направлениям, расходы на топливо и профилактическую обработку "оборачиваются большими убытками" для авиакомпаний. "Поэтому те решения, о которых сказал президент, жизненно важны для всей отрасли, и крайне востребованы для "Якутии", - добавил Николаев.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству республики. Она создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии". Головной офис располагается в Якутске. Представительства расположены более чем в 30 городах России и зарубежья.

Для Дальнего Востока воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры. Часто оно остается единственным способом добраться до отдаленных населенных пунктов.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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