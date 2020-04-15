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Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

Промышленный индекс Dow Jones сократился на 1,86%, а индекс S&P 500 потерял 2,20%

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились в среду по итогам торговой сессии.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 445,41 пункта (1,86%) и остановился на отметке 23 504,35 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 62,70 пункта (2,20%) и оказался на отметке 2783,36 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 122,56 пункта (1,44%), до 8393,18 пункта.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:25 по времени Восточного побережья США (23:25 мск) цена поставок энергоносителя в мае повысилась на $0,22 (1,09%), до $20,33.

"Настроение на рынках испортилось в мгновение ока", - приводит агентство Bloomberg слова аналитика банка Toronto-Dominion Марка Маккормика. По его словам, это обусловлено поступлением "беспрецедентно слабых данных [о состоянии экономики] и корпоративных прогнозов", а также неясностью относительно того, как будут сняты в США санитарные ограничения, введенные ранее из-за распространения нового коронавируса.

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США
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