Эксперт: снижение цен на полисы ОСАГО в России прекратится в ближайшие месяцы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Тенденция к снижению средней премии ОСАГО в России должна прекратиться в среднесрочной перспективе из-за роста стоимости среднего убытка. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Страхового дома ВСК Александр Тарновский.

"По нашим оценкам, снижение средней премии ОСАГО должно прекратиться в ближайшие месяцы, среди причин - последствия пандемии коронавируса, подорожание импортных запчастей и рост среднего убытка, произошедший летом и в декабре 2019 года", - сообщил Тарновский.

При этом в ВСК уверены, что сегмент ОСАГО будет чувствовать себя наиболее стабильно среди остальных продуктов по автострахованию.

Кроме того, в ВСК полагают, что одной из мер ЦБ РФ по поддержке страхового рынка, помимо предложенных, могла бы стать возможность урегулирования страховых случаев по сканам или иным электронным документам, в том числе ОСАГО, но с проработкой процесса для исключения мошеннических действий.

Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что снижение средней цены полиса ОСАГО в 53 регионах России с 1 января по 10 апреля 2020 года составило 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В РСА также указали, что средняя премия в целом по России уменьшилась на 0,5%, до 5 тыс. 479 руб. Аналогичная тенденция наблюдается и для автомобилей физических лиц - средняя цена полиса ОСАГО для них за этот период стала ниже еще на 0,2% и составила 5 тыс. 431 руб. По данным РСА, снижение средней премии фиксирует уже 15-й месяц подряд.