{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Курс доллара снизился до 74,4 рубля

Курс евро опустился до 81,23 рубля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи понизился по отношению к рублю на 0,6%, до отметки в 74,4 руб. Курс евро также опустился - на 0,5%, до 81,23 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск курс доллара находился уже в "зеленой" зоне и рос до 75,02 рубля (+0,3%), а курс евро замедлил снижение до 0,1% и находился на отметке 81,57 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг отметки в 2515,11 пункта, индекс РТС вырос на 1,1%, до 1058,65 пункта.

К 10:20 мск биржевые котировки уже торговались в "красной" зоне - индекс Мосбиржи снизился на 1%, до 2474,27 пункта, РТС опустился на 0,7%, до 1039,28 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,2% - до $27,35 за баррель, несмотря на положительную динамику на старте торговой сессии. Нефть сорта WTI выросла на 1,3% - до $26,39 за баррель.

Теги
РоссияКолебания курса рубляСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Компания "Черкизово" прекратила выпуск некоторых видов мясных изделий на заводе в Москве
В компании отметили, что это позволит высвободить дополнительные мощности предприятия для выпуска продукции, пользующейся наибольшим спросом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС