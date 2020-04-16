Курс доллара снизился до 74,4 рубля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи понизился по отношению к рублю на 0,6%, до отметки в 74,4 руб. Курс евро также опустился - на 0,5%, до 81,23 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск курс доллара находился уже в "зеленой" зоне и рос до 75,02 рубля (+0,3%), а курс евро замедлил снижение до 0,1% и находился на отметке 81,57 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг отметки в 2515,11 пункта, индекс РТС вырос на 1,1%, до 1058,65 пункта.

К 10:20 мск биржевые котировки уже торговались в "красной" зоне - индекс Мосбиржи снизился на 1%, до 2474,27 пункта, РТС опустился на 0,7%, до 1039,28 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,2% - до $27,35 за баррель, несмотря на положительную динамику на старте торговой сессии. Нефть сорта WTI выросла на 1,3% - до $26,39 за баррель.