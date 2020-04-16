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Доставка из "Пятерочки" при высоком спросе станет доступна в 10 городах России

X5 Retail Group запустила экспресс-доставку из супермаркета в конце 2019 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. X5 Retail Group в 2020 году планирует расширить сервис экспресс-доставки из "Пятерочки" до 10 городов РФ, говорится в сообщении компании.

"Если повышенный спрос на экспресс-доставку будет превышать наши текущие ожидания, количество магазинов с опцией доставки может быть увеличено до 500 в 10 городах в 2020 году", - говорится в сообщении.

Х5 запустила экспресс-доставку из магазинов "Пятерочка" в конце 2019 года, доставка доступна из 115 магазинов в Москве. Количество заказов в день составляет 10 000 по сравнению с 600 заказами в день в феврале. Доставка также доступна в Казани из 9 магазинов. В апреле запланирован запуск экспресс-доставки в Санкт-Петербурге.

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Россия
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