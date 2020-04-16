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Единороссы просят распространить меры поддержки бизнеса на нотариусов и адвокатов

Они работают в тех же налоговых режимах, но ни адвокатская, ни нотариальная деятельность не относится к предпринимательской, отметили в партии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правозащитный центр "Единой России" обратится к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой включить нотариусов и адвокатов в перечень субъектов, на которых распространяются меры поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом заявил сопредседатель правозащитного центра партии Михаил Старшинов.

"Они работают в тех же налоговых режимах, но ни адвокатская, ни нотариальная деятельность не относится к предпринимательской, при этом у них также есть наемные работники, такие же обязанности по уплате налогов и взносов в фонды. При этом большая часть доходов в настоящий момент этими категориями потеряна", - приводит слова Старшинова пресс-служба единороссов в четверг.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" учтет в работе меры поддержки для бизнеса, о которых говорили президент РФ Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев. "Но остаются вопросы, требующие дополнительного правового регулирования и консультационной помощи. Все общественные приемные партии и правозащитный центр готовы предоставить свои ресурсы для их решения", - отметил Старшинов.

По его словам, количество обращений в правозащитный центр с начала пандемии коронавируса неуклонно растет. "Речь идет не только об обращениях граждан, которых увольняют без выплат, например. Приходят обращения от юридических лиц, которым отказывают в предоставлении мер господдержки. Этого нельзя допустить. Все в равной степени должны быть защищены от серьезных экономических потерь, чтобы в перспективе выйти на всеобщий экономический рост при ликвидации последствий пандемии", - заключил Старшинов.

Меры поддержки бизнеса

Ранее правительство РФ уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Путин 8 апреля на совещании с главами российских регионов предложил распространить на все пострадавшие от пандемии предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев, как это уже сделано для микропредприятий. Кроме того, он поручил правительству и ЦБ РФ подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

15 апреля в ходе совещания с кабмином президент поручил включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами. В частности, предприятия МСП в заявительном порядке смогут получать по 12 тыс. 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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Мишустин: более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты в связи с пандемией
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