{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Норникель" завершит разработку и испытания экзоскелетов в 2020 году

Предсерийные партии планируется выпустить до конца года и вывести на рынок

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" до средины 2020 года завершит разработку и испытания промышленных экзоскелетов, позволяющих снижать физические нагрузки на человека при выполнении тяжелых работ, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель директора Заполярного филиала "Норникеля" - финансовый директор Кирилл Матюшин.

Экзоскелет - это каркас, созданный из легких и износостойких материалов, который крепится на теле, повторяя человеческую биомеханику. Промышленные образцы применяются для профилактики травматизма на производстве и способствуют повышению производственной эффективности. Образцы экзоскелетов способны принимать на себя до 90% веса при массе образца около 18 кг.

"Мы сейчас на стадии окончания разработки и активных испытаний. Планируем к июлю завершить итоговую версию, базовую в нашей линейке, и <...> предсерийные партии в каком-то количестве выпустить до конца года и вывести на рынок", - сказал Матюшин. Он добавил, что на этапе разработки будет выпущено 20 опытных образцов экзоскелетов, которые пройдут "серьезные краш-тесты на наших площадках".

По его словам, разработкой уже заинтересовались предприятия из Белоруссии и Казахстана. Кроме того, в компании анализируют рынки Европы, Азии и США.

Цифровая лаборатория "Норникеля" ведет разработку экзоскелетов полтора года, в пилотном режиме они тестировались не только на собственных производственных площадках, но и на предприятиях "Северстали", "Газпром нефти" и "Русала", которые впоследствии предоставили рекомендации по улучшению конструкции.

По данным Росстата, на начало года в России около 5 млн человек от 15 до 72 лет выполняли тяжелые физические операции в строительной и горно-металлургической отраслях, в производстве и транспортировке. При этом ежегодно фиксируемые скелетно-мышечные расстройства, полученные на производстве, приносят, помимо физического, еще и экономический ущерб.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Мишустин: более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты в связи с пандемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС