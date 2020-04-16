"Норникель" завершит разработку и испытания экзоскелетов в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" до средины 2020 года завершит разработку и испытания промышленных экзоскелетов, позволяющих снижать физические нагрузки на человека при выполнении тяжелых работ, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель директора Заполярного филиала "Норникеля" - финансовый директор Кирилл Матюшин.

Экзоскелет - это каркас, созданный из легких и износостойких материалов, который крепится на теле, повторяя человеческую биомеханику. Промышленные образцы применяются для профилактики травматизма на производстве и способствуют повышению производственной эффективности. Образцы экзоскелетов способны принимать на себя до 90% веса при массе образца около 18 кг.

"Мы сейчас на стадии окончания разработки и активных испытаний. Планируем к июлю завершить итоговую версию, базовую в нашей линейке, и <...> предсерийные партии в каком-то количестве выпустить до конца года и вывести на рынок", - сказал Матюшин. Он добавил, что на этапе разработки будет выпущено 20 опытных образцов экзоскелетов, которые пройдут "серьезные краш-тесты на наших площадках".

По его словам, разработкой уже заинтересовались предприятия из Белоруссии и Казахстана. Кроме того, в компании анализируют рынки Европы, Азии и США.

Цифровая лаборатория "Норникеля" ведет разработку экзоскелетов полтора года, в пилотном режиме они тестировались не только на собственных производственных площадках, но и на предприятиях "Северстали", "Газпром нефти" и "Русала", которые впоследствии предоставили рекомендации по улучшению конструкции.

По данным Росстата, на начало года в России около 5 млн человек от 15 до 72 лет выполняли тяжелые физические операции в строительной и горно-металлургической отраслях, в производстве и транспортировке. При этом ежегодно фиксируемые скелетно-мышечные расстройства, полученные на производстве, приносят, помимо физического, еще и экономический ущерб.