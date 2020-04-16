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Комитет Госдумы в приоритетном порядке рассмотрит освобождение от НДФЛ выплат врачам

Новая комиссия Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства обсудит с регионами реализацию инициатив, предложенных президентом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по бюджету и налогам в приоритетном порядке представить предложения по законодательным изменениям в части освобождения от НДФЛ выплат врачам. Об этом в четверг сообщила думская пресс-служба.

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"Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по бюджету и налогам в приоритетном порядке проработать и представить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс в части освобождения от НДФЛ выплат врачам", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что новая комиссия Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства обсудит с регионами и бизнес-сообществом механизм реализации инициатив, предложенных президентом. В частности, речь идет о расширении перечня наиболее пострадавших отраслей за счет компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, а также списка системообразующих предприятий.

"Важно обсудить эти вопросы с регионами, они лучше знают, какие предприятия особенно нуждаются в поддержке", - подчеркнул Володин, слова которого приводит пресс-служба нижней палаты.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам, борющимся с коронавирусом. 8 апреля на совещании с главами регионов глава государства предложил дополнительно выплачивать таким врачам 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи должны будут получать выплату в размере 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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