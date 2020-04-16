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Минфин скорректировал результаты аукциона ОФЗ-ПД выпуска 26229

Скорректированный объем выпуска составил 34,805 млрд руб.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ уточнило результаты аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229, который прошел 15 апреля. Согласно материалам ведомства, скорректированный объем выпуска составил 34,805 млрд руб.

Отмечается, что выручка от размещения снизилась до 36,915 млрд руб.

В Минфине пояснили, что результаты аукциона были уточнены в связи с неисполнением конкурентной заявки на 50 млн руб. "К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворенным Минфином России заявкам, будут применены меры ответственности", - говорится в сообщении министерства.

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