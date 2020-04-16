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Решетников назначен членом набсовета РФПИ

Он назначен до 17 января 2022 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назначен членом наблюдательного совета Управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) до 17 января 2022 года, следует из указа президента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить членом наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" на период до 17 января 2022 года Решетникова М.Г. - министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в указе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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