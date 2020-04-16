Депутаты утвердили снижение налогов на Ставрополье для поддержки бизнеса

СТАВРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края на внеочередном заседании в четверг утвердили пакет предложений краевого правительства по дополнительным мерам поддержки бизнеса в период пандемии. В крае будет снижен ряд налогов для предпринимателей, сообщила на заседании зампред правительства края - министр финансов Лариса Калинченко.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал журналистам шесть российских регионов, наименее активных в мероприятиях по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности в экономике. В числе регионов был назван и Ставропольский край.

"Вносится предложение <…> предоставить меры государственной поддержки бизнесу Ставропольского края. Эти меры не исчерпывающие, это меры, дополняющие достаточно широкий перечень государственной поддержки, который был принят на уровне правительства РФ. Данные меры, которые предлагает правительство [края], дополнительные", - отметила на заседании Калинченко.

В частности, в регионе снижена ставка по налогу на имущество организаций с 2,2% до 1,1% вне зависимости от их форм собственности. Льготу может получить бизнес, работающий в направлениях, признанных наиболее пострадавшими в результате распространения коронавируса в России и мире.

В два раза в крае будет снижена ставка налога на имущество организаций, у которых он исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Савка по упрощенной системе налогообложения снизится с 6% до 1%, а ставка по системе "доходы минус расходы" с 15% до 5%. "Суммарный эффект [от предоставляемых налоговых льгот] в районе 850 млн рублей. Это возможность нашего бизнеса сэкономить в расходах по уплатам налогов и направить деньги на поддержку собственного бизнеса", - пояснила министр.

Также депутаты утвердили возможность предоставления государственных гарантий Ставропольского края при обращении в банк организациям санаторно-курортного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Общий объем госгарантий определен в размере 2 млрд рублей.