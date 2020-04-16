В Госдуму вновь внесли законопроект о покупке сим-карт через интернет с помощью биометрии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий заключать договоры на оказание услуг связи через интернет с использованием биометрических персональных данных. Текст документа в четверг размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается ввести дополнительные способы заключения договоров об оказании услуг связи посредством сети Интернет. Во-первых, с применением информационных технологий, предназначенных для обработки биометрических персональных данных и получения сведений, необходимых для заключения таких договоров, во-вторых, с использованием единой биометрической системы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас договоры на оказание услуг связи можно заключать в письменной форме в офисе обслуживания мобильного оператора или его официального представителя. Кроме того, с июля 2017 года появилась возможность заключения договора через интернет с помощью электронной подписи гражданина при условии, что при выдаче ключа такой подписи его личность была установлена при личном приеме. "Однако использование электронной подписи не получило широкого применения у граждан", - отмечают авторы инициативы.

Как ранее сообщала ТАСС сенатор Людмила Бокова, которая являлась соавтором при первоначальном внесении законопроекта, для заключения договора об оказании услуг связи абоненту нужно будет установить на свой телефон специальное программное обеспечение. С его помощью будет сделана фотография человека, проведено распознавание страниц его паспорта, уточняла она механизм реализации документа.

Первая редакция законопроекта была внесена в нижнюю палату в январе текущего года.

В четверг в ходе заседания думского комитета по информполитике его глава Александр Хинштейн пояснил, что законопроект был возвращен авторам по техническим причинам - в связи с утратой одним из разработчиков статуса парламентария. 27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением назначил Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.