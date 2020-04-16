{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы РФ за неделю выросли до $564,9 млрд

В материалах ЦБ РФ говорится, что приток прямых иностранных инвестиций в небанковский частный сектор РФ почти прекратился на фоне распространения коронавируса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 10 апреля 2020 года выросли на 0,1% (или $0,5 млрд) и составили $564,9 млрд, сообщил Банк России.

По данным регулятора, незначительное увеличение сложилось "в результате совокупного воздействия разнонаправленных факторов, преобладающими из которых были положительная переоценка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Профицит

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в I квартале 2020 года снизился в годовом выражении на $12 млрд до $22 млрд из-за пандемии.

"Профицит счета текущих операций в I квартале 2020 года снизился на $12 млрд , до $22 млрд (изменения к аналогичному периоду предыдущего года, если не указано иное). Это произошло в основном за счет сжатия нефтегазового экспорта в условиях распространения коронавируса", - указывает ЦБ.

В то же время, отмечает ЦБ, плавающий курс способствовал адаптации платежного баланса к снижению цен на нефть и оттоку портфельных инвестиций.

Процесс адаптации также был сглажен упреждающими продажами в марте иностранной валюты в рамках бюджетного правила с учетом фактически складывающейся цены нефти.

"Дополнительную стабилизирующую роль сыграло и увеличение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке со стороны Банка России в связи с продажей Банку России иностранной валюты из Фонда национального благосостояния для оплаты приобретаемого правительством России пакета акций ПАО Сбербанк", - отмечается в сообщении регулятора.

Прямые инвестиции

Приток прямых иностранных инвестиций в небанковский частный сектор РФ в январе марте 2020 года почти прекратился на фоне распространения коронавируса нового типа, сообщается в материалах Банка России.

"Покупки нерезидентами российских государственных облигаций на вторичном рынке сменились во второй половине квартала их нетто-продажами в условиях снижения склонности глобальных инвесторов к риску на фоне распространения коронавируса. В таких условиях приток прямых иностранных инвестиций в российский небанковский частный сектор в I квартале 2020 года уменьшился почти до нуля", - отмечает ЦБ.

Чистое кредитование частным сектором остального мира, по данным Банка России, в первом квартале 2020 года сократилось до $17 млрд (первый квартал 2019 года - $24 млрд долларов).

"Это произошло в основном за счет замедления роста иностранных активов на фоне уменьшения доходов от внешнеэкономической деятельности", - отмечает регулятор.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин советует губернаторам не замораживать стройки, но соблюдать правила безопасности
Президент рекомендовал главам регионов находить гибкие решения в условиях распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС