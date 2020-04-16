Международные резервы РФ за неделю выросли до $564,9 млрд

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 10 апреля 2020 года выросли на 0,1% (или $0,5 млрд) и составили $564,9 млрд, сообщил Банк России.

По данным регулятора, незначительное увеличение сложилось "в результате совокупного воздействия разнонаправленных факторов, преобладающими из которых были положительная переоценка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Профицит

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в I квартале 2020 года снизился в годовом выражении на $12 млрд до $22 млрд из-за пандемии.

"Профицит счета текущих операций в I квартале 2020 года снизился на $12 млрд , до $22 млрд (изменения к аналогичному периоду предыдущего года, если не указано иное). Это произошло в основном за счет сжатия нефтегазового экспорта в условиях распространения коронавируса", - указывает ЦБ.

В то же время, отмечает ЦБ, плавающий курс способствовал адаптации платежного баланса к снижению цен на нефть и оттоку портфельных инвестиций.

Процесс адаптации также был сглажен упреждающими продажами в марте иностранной валюты в рамках бюджетного правила с учетом фактически складывающейся цены нефти.

"Дополнительную стабилизирующую роль сыграло и увеличение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке со стороны Банка России в связи с продажей Банку России иностранной валюты из Фонда национального благосостояния для оплаты приобретаемого правительством России пакета акций ПАО Сбербанк", - отмечается в сообщении регулятора.

Прямые инвестиции

Приток прямых иностранных инвестиций в небанковский частный сектор РФ в январе марте 2020 года почти прекратился на фоне распространения коронавируса нового типа, сообщается в материалах Банка России.

"Покупки нерезидентами российских государственных облигаций на вторичном рынке сменились во второй половине квартала их нетто-продажами в условиях снижения склонности глобальных инвесторов к риску на фоне распространения коронавируса. В таких условиях приток прямых иностранных инвестиций в российский небанковский частный сектор в I квартале 2020 года уменьшился почти до нуля", - отмечает ЦБ.

Чистое кредитование частным сектором остального мира, по данным Банка России, в первом квартале 2020 года сократилось до $17 млрд (первый квартал 2019 года - $24 млрд долларов).

"Это произошло в основном за счет замедления роста иностранных активов на фоне уменьшения доходов от внешнеэкономической деятельности", - отмечает регулятор.