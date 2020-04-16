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Шувалов вошел в состав правкомиссии по повышению устойчивости развития экономики России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалов в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в состав комиссии были включены управляющий партнер по странам СНГ ООО "Эрнст энд Янг" Александр Ивлев, глава "Опоры России" Александр Калинин, глава "Деловой России" Алексей Репик, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) РФ Александр Шохин. Они были включены в комиссию "по согласованию". Кроме того, в правкомиссию вошел министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Правкомиссия была образована 5 марта для координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с научными, общественными организациями и бизнесом при подготовке мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В состав правкомиссии, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, входят руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минтруда Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Александр Новак, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (по согласованию).

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