Airbus выплатила €3,6 млрд по соглашениям о прекращении коррупционных расследований

ТАСС, 16 апреля. Авиастроительная компания Airbus выплатила штрафы на €3,6 млрд по соглашениям о прекращении коррупционных расследований с судебными органами трех стран. Об этом сообщил глава Airbus Гийом Фори в ходе видеообращения, ссылку на которое он опубликовал в четверг в Twitter.

"Мы согласились выплатить штрафы на сумму €3,6 млрд и рассчитались по ним в полном объеме", - заявил Фори.

В январе газета "Эко" сообщила, что компания подписала соглашения о прекращении расследований с французской финансовой прокуратурой, а также с соответствующими органами в Великобритании и США. Дела о коррупции, которые длятся уже около четырех лет, в основном касаются использования компанией посредников или консультантов при заключении гражданских и военных контрактов, о которых необходимо было уведомить государственные агентства, предоставлявшие компании госгарантии.