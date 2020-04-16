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Airbus выплатила €3,6 млрд по соглашениям о прекращении коррупционных расследований

В компании отметили, что рассчитались в полном объеме

ТАСС, 16 апреля. Авиастроительная компания Airbus выплатила штрафы на €3,6 млрд по соглашениям о прекращении коррупционных расследований с судебными органами трех стран. Об этом сообщил глава Airbus Гийом Фори в ходе видеообращения, ссылку на которое он опубликовал в четверг в Twitter.

"Мы согласились выплатить штрафы на сумму €3,6 млрд и рассчитались по ним в полном объеме", - заявил Фори.

В январе газета "Эко" сообщила, что компания подписала соглашения о прекращении расследований с французской финансовой прокуратурой, а также с соответствующими органами в Великобритании и США. Дела о коррупции, которые длятся уже около четырех лет, в основном касаются использования компанией посредников или консультантов при заключении гражданских и военных контрактов, о которых необходимо было уведомить государственные агентства, предоставлявшие компании госгарантии.

Теги
СШАВеликобританияФранция
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