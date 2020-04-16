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В Крыму возобновили работу два судостроительных завода

Сотрудники предприятий "Залив" и "Море" следят за соблюдением мер санитарной безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Работа крымских судостроительных заводов "Залив" и "Море" возобновилась после перерыва, связанного с пандемией нового коронавируса, сообщается на сайте министерства промышленной политики республики.

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"После перерыва, вызванного мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции, судостроительные предприятия Республики Крым возобновили работу на заказах гражданского и военного направлений. Представители менеджмента предприятий отмечают, что в течение рабочего дня руководители всех уровней следят за строгим соблюдением мер безопасности в сложной эпидемиологической обстановке. В меры профилактики распространения вируса на предприятиях судостроения республики входят влажные уборки всех бытовых и рабочих помещений специальными дезинфицирующими растворами, контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания", - говорится в сообщении.

Судостроительный завод "Залив" подтвердил техническую возможность и готовность к строительству судов с надлежащим качеством, в установленные заказчиком сроки, отмечается на сайте. "К работе приступили работники цехов, за исключением заводчан старше 65 лет, беременных женщин и сотрудников с хроническими заболеваниями. Для разных категорий работников разработан специальный график начала и окончания рабочего дня с тем, чтобы исключить массовое скопление людей при входе и выходе", - уточняется в сообщении.

Со ссылкой на информацию от судостроительного завода "Море" отмечается, что заказчики этого предприятия могут скорректировать сроки завершения строительства судов в зависимости от эпидемиологической обстановки. Тем не менее завод готов к увеличению гражданских заказов в 2020 году.

"Сроки завершения строительства скоростных судов на подводных крыльях "Комета" будут зависеть от развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции", - сказали ТАСС в пресс-службе Минпрома Крыма.

Согласно указу главы Крыма, в республике из-за коронавируса введен режим повышенной готовности, до 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий. Документ ранее дополнили списком из 92 системообразующих компаний, которым разрешена работа в обычном режиме. В него в том числе вошли судостроительные заводы.

О коронавирусе

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 2 152 человек, в стационарах - 70, в обсерваторах - 165. В регионе 37 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц 15 человек. Состояние заразившихся удовлетворительное.

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