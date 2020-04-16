Депутаты Чукотки ввели для самозанятых налог на профессиональный доход

ТАСС, 16 апреля. Депутаты Чукотки приняли поправки в региональный закон о налоговом регулировании и ввели таким образом новый налоговый режим для самозанятых, которые смогут легализоваться и получать господдержку, оказываемую бизнесу в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Чукотского автономного округа.

"На территории округа вводится новый налоговый специальный режим - налог на профессиональный доход. Это налоговый режим для самозанятых граждан. Им предоставляется возможность легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме", - говорится в сообщении. Режим вступит в действие с 1 июля 2020 года.

Официально становясь субъектами бизнеса, самозанятые на Чукотке получат право использовать весь спектр поддержки, предоставляемой субъектам МСП, пояснили в Департаменте финансов, экономики и имущественных отношений. "Введение новых налоговых преференций направлено на поддержку бизнеса, основная часть которого является субъектами малого и среднего предпринимательства. Это необходимо в текущей сложной экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса", - приводятся слова первого заместителя губернатора Чукотского автономного округа, начальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений Алеси Калиновой.

Также принятыми поправками были снижены ставки налога по упрощенной системе налогообложения на период с 1 января по 31 декабря 2020 года для всех организаций вне зависимости от сферы деятельности. Вдвое снижен размер максимального годового дохода для индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения.

Губернатор региона Роман Копин написал в своем аккаунте в "Инстаграме", что на данный момент на Чукотке насчитывается 1,4 тыс. субъектов МСП, в которых трудится более 4 тыс. "Для их поддержки правительством Чукотского автономного округа разработан "второй пакет" решений, направленных на то, чтобы обеспечить выживание и сохранение предприятий и сохранение занятости. Сегодня депутаты окружной Думы поддержали эти меры", - написал Копин.