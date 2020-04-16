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Хайнань запустил горячую линию консультационных услуг для инвесторов на шести языках

Линия стала доступна также на русском, японском, немецком и французском

ХАЙКОУ /Китай/, 16 апреля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань запустила горячую линию консультационных услуг для потенциальных зарубежных и китайских инвесторов на шести языках. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

С 13 апреля горячая линия, открытая 9 марта на китайском и английском языках, стала доступна также на русском, японском, немецком и французском. Данный проект реализуется Хайнаньским международным деловым советом в целях привлечения инвесторов в провинцию и оказания им консультационной поддержки. Власти рассчитывают, что горячая линия поможет потенциальным инвесторам получить больше информации о возможностях капиталовложений в провинции, где последние два года активно идет процесс построения пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой.

Как китайские, так и зарубежные компании имеют возможность через горячую линию ознакомиться с наиболее привлекательными вариантами для капиталовложений и выбрать самый подходящий для них проект на Хайнане.

Согласно официальной статистике, иностранные инвестиции в экономику острова в январе увеличились в годовом исчислении на 366,4%, до $115,5 млн. Приток зарубежного капитала в 2019 году превысил $1,5 млрд - на 107,8% больше, чем годом ранее. Хайнань планирует активно привлекать инвестиции в такие сферы, как финансовые услуги, производство и аренда экологически чистого транспорта, выпуск лекарств и медицинского оборудования.

Власти Хайнаня в настоящее время активно реализуют программу строительства на острове пилотной зоны свободной торговли, о запуске которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, ее создание придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
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