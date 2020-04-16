Эксперты не ожидают подорожания чая и кофе до конца апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Участники рынка ожидают рост стоимости чая и кофе в России, но это произойдет не раньше мая. Такую точку зрения ТАСС высказал гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

"Себестоимость производства изменилась, потому что курс доллара изменился, а 70% в структуре себестоимости приходится на валютную составляющую. Это уже отразилось на себестоимости, но в розничных сетях в апреле мы, вероятнее всего, изменений не увидим. А чуть позже, очевидно, что сети среагируют", - сказал он.

По его словам, рост стоимости фьючерсных контрактов на кофейные зерна также может повлиять на конечную стоимость продукции, но при этом не является основным фактором. "Фьючерсные контракты, как правило, влияют на рынок с высокой отсрочкой и не всегда. Я бы на биржевую цену не ориентировался. Это спекуляции, которые, как правило, ходят то в одну или в другую сторону", - считает он.

Чантурия отметил, что, по его оценкам, потребление кофе в России снижается в период самоизоляции, потому что довольно большая часть кофе на российском рынке потребляется вне дома. Потребление чая, напротив, растет, потому что это традиционно "домашний" продукт. При этом, несмотря на высокий спрос на чай, по словам главы "Росчайкофе", из-за сложившейся ситуации наблюдается определенный дефицит поставок продукции из Китая и Индии, который может сказаться на цене.

"Мы видим на некоторых аукционах достаточно высокую цену по отношению к аналогичному периоду прошлых годов. Это может привести в повышению конечной стоимости чая. Сложно сказать на сколько, зависит от решения и наценки торговых сетей", - сказал глава ассоциации. При этом он отметил, что 100% расходов нельзя переносить на покупателей, потому что тогда упадет покупательский поток и снизится выручка.

В связи с этим, по мнению Чантурии, торговые сети будут искать способы компенсировать, например, снижать наценки, экономить на упаковочных материалах и на логистике. Кроме того, он предположил, что компании будут сильно повышать наценку в премиальном сегменте, в среднем сегменте - повышать ее умеренно, а в эконом-сегменте сохранять минимально возможную наценку. "В конечном итоге компании постараются сохранить существующую наценку, но перераспределят ее между сегментами", - пояснил он.

Позиция ретейла

Как сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пока какого-либо заметного роста цен на кофе и кофе в торговых сетях не зафиксировано. В ассоциации отметили, что основными поставщиками кофе в Россию являются Вьетнам и Бразилия, их совместная доля оценивается почти в 50% от импорта. При этом в Россию импортируется как готовые (обжаренные) кофейные зерна, так и сырье (зеленый кофе).

Что касается чая, то он также закупается в таких странах, как Индия, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия, Китай, а также в странах Латинской Америки, Африки и Европы. При этом торговые сети закупают кофе и чай и по прямым импортным поставкам, и у российских производителей, добавил представитель АКОРТ. Дефицита обоих продуктов в России не наблюдается. "Существуют объективные возможности смены поставщиков, если по каким-либо причинам импорт из той или иной страны будет ограничен", - подчеркнул представитель ассоциации.