Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов выросли на 0,64-1,91%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги ростом, но не смогли отыграть потерь предыдущего дня. Индекс Мосбиржи вырос на 0,64%, до 2515,05 пункта, индекс РТС - на 1,91%, до 1066,91 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск снизился на 0,72%, до 74,27 рубля, курс евро - на 1,32%, до 80,57 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 1,58% - до $27,53 за баррель.

В четверг на продажи российских акций влияла ситуация на рынке энергоносителей, где попытки восстановления не увенчались успехом, а к вечеру ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь откатился в район $27,5 за баррель, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. "При этом ситуация на западных фондовых площадках поддерживала покупки на нашем рынке. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones снизился на 0,1%, а S&P500 прибавил 0,5%", - добавил он.

Лидерами торгов выступили акции "Мосбиржи" и "префы" "Транснефти", рост которых составил 5,5% и 6,7% соответственно. Хуже рынка торговались "Энел Россия" и "Детский мир", потерявшие более 2%.

Прогноз на завтра

В пятницу участники торгов продолжат концентрироваться на динамике нефтяных цен и сообщениях о распространении COVID-19. Кроме того, завтра состоится еженедельная онлайн-пресс-конференция Банка России, посвященная текущей ситуации и стабилизационным мерам, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Из завтрашней макростатистики эксперт выделил показатели ВВП КНР в первом квартале и мартовский объем промышленного производства в Китае, а также объем промпроизводства в Японии за февраль. В США продолжится сезон отчетности за первый квартал, финансовые результаты представят такие компании, как Schlumberger NV, Intuitive Surgical Inc, Regions Financial. В России, как ожидается, "Эталон" опубликует операционные результаты за I квартал 2020 г.

По ожиданиям "БКС Премьер", индекс Мосбиржи завтра будет формироваться в пределах 2480-2600 пунктов, курс рубля к доллару - 73,5-75,5 руб.