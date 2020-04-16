Фермеры РФ просят ввести новые меры поддержки малого агробизнеса в условиях пандемии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Ассоциация фермерских хозяйств направила письмо уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой оказать помощь малому агробизнесу в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России [АККОР] от имени российских фермеров направила предложения уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову по дополнительным мерам поддержки малых форм хозяйствования на селе. Президент АККОР Николай Плотников сообщил, что обозначенные проблемы в обобщенном виде отражают современные нужды субъектов малого предпринимательства в АПК в этот непростой период пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении.

Среди основных мер АККОР предлагает упростить механизм получения господдержки и грантов для субъектов малого предпринимательства в АПК. "Недопустимо в период самоизоляции и остановки работы многих ведомств заставлять аграриев собирать огромный пакет документов для получения государственной поддержки. Сроки предоставления существующей стимулирующей, компенсационной субсидий, а также грантов необходимо ускорить", - говорится в сообщении фермеров. Также предлагается обеспечить малых сельскохозяйственных производителей доступными кредитными ресурсами.

Кроме того, ассоциация предлагает снизить процентные ставки по договорам лизинга для субъектов малого предпринимательства в АПК. В качестве следующей меры фермеры считают целесообразным предоставить право малому агробизнесу самостоятельно определять срок уплаты НДС либо по отгрузке произведенной продукции, либо при получении оплаты от покупателя. "Это даст определенную свободу и позволит уплачивать налог при реальном поступлении средств за поставленную продукцию, что позволит уйти от кассового разрыва и оптимизировать денежные потоки, стабилизировать финансовую ситуацию предпринимателей", - считают в АККОР.

Наконец, в ассоциации предложили ввести мораторий на проведение проверок субъектов малого предпринимательства в АПК сроком на один год. По словам президента АККОР Плотникова, которые приводятся в сообщении, проведенный ассоциацией мониторинг выявил многочисленные проверки контрольно-надзорных органов, по итогам которых выписываются "непомерно большие" штрафы, из-за чего предприниматели теряют заинтересованность в развитии проектов в аграрной сфере. "Реализация мер, предложенных АККОР, поможет снизить экономические потери, которые несет фермерский сектор, и обеспечить стабильность в производстве продуктов питания в ближайший период", - считает глава ассоциации.