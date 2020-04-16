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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп подготовил для штатов гибкие рекомендации по открытию экономики

Отмечается, что меры полностью согласованы с экспертами здравоохранения целевой группы

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подготовил для губернаторов ряда штатов гибкие рекомендации по отмене некоторых санитарных ограничений и открытию экономики. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

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Трамп должен объявить в этот же день о соответствующих мерах, поддержанных входящими в целевую группу администрации по борьбе с коронавирусом экспертами здравоохранения. "Это гибкие рекомендации, зависящие от анализа [ситуации на местах], - отметил чиновник, говоривший на условиях анонимности. - <...> Меры полностью согласованы с экспертами здравоохранения целевой группы".

Как заявил Трамп на брифинге в среду, Соединенные Штаты прошли пик распространения коронавируса. По его словам, санитарные ограничения могут быть отменены в 29 американских штатах. Речь шла и о возможности снятия ряда запретов до 1 мая этого года.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что специалисты Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и центров по контролю и профилактике заболеваний разработали стратегию, которая, в частности, предусматривает поэтапное открытие школ, детских учреждений, летних лагерей, парков, религиозных организаций и ресторанов.

Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 653,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 30 998 человек. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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