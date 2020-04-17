Совет Федерации обсудит законы по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сенаторы соберутся в пятницу на пленарное заседание, на котором рассмотрят очередной пакет законов по поддержке населения и бизнеса в период пандемии, а также обсудят вызвавший неоднозначную реакцию в обществе закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

Заседание, как ожидается, начнется в 15:00 мск, после того, как Дума рассмотрит ряд законопроектов из антикризисного пакета, которые в этот же день должны будут поступить на рассмотрение верхней палаты парламента.

Сенаторы планируют обсудить правительственный законопроект о порядке расчета среднедушевого дохода семьи, в состав которой входят признанные безработными граждане. Он позволяет при назначении социальных выплат исключить из доходов семьи доходы безработных ее членов от трудовой деятельности, полученные за прошлый период.

При установлении нуждаемости семьи (одиноко проживающего гражданина) в предоставлении различных мер социальной поддержки рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения за получением данных мер. В зависимости от вида выплат этот срок составляет от трех до 12 месяцев. Сейчас в доходе семьи учитывается также доход гражданина, который на момент подачи заявления на назначение выплаты является безработным. Как отмечают разработчики, в этом случае учет дохода от трудовой деятельности за прошлый период не позволяет семье, являющейся малоимущей на момент подачи заявления, претендовать на получение государственной поддержки.

Также Совет Федерации намерен рассмотреть правительственный законопроект об исключении дополнительной налоговой нагрузки на организации, приобретающие средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции и тест-систем. Документ относит к расходам организаций при исчислении налога на прибыль траты на средства индивидуальной защиты и на тесты на коронавирус и таким образом уменьшает сумму налога.

С этой целью в Налоговый кодекс РФ предлагается внести изменения, предусматривающие, что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом, будут при исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и реализацией товаров, работ и услуг.

Дата окончания Второй мировой

Кроме того, в повестке заседания Совфеда значится закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй Мировой войны.

Госдума 14 апреля приняла закон согласно которому в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане.

В ходе общения с журналистам накануне рассмотрения закона Матвиенко заявила, что считает избыточной шумиху вокруг переноса даты. Она назвала этот закон актом восстановления исторической справедливости, так как эта тема постоянно поднимается ветеранами, участниками войны и военными историками. Председатель палаты добавила, что это лишь одна из многих памятных дат в России, она не предполагает фестивалей или праздничных шествий в этот день.

Курортный сбор и госпошлина за паспорт РФ для граждан ДНР и ЛНР

Сенаторы намерены обсудить в пятницу и закон о предоставлении субъектам РФ права на приостановление взимания курортного сбора. Он дает возможность регионам, участвующим в проведении эксперимента, принимать решение о приостановлении его взимания в отдельных или во всех муниципальных образованиях на установленный законом субъекта РФ срок без получения заявок муниципальных образований.

Как отмечают разработчики документа, он подготовлен с целью минимизировать расходы регионов на администрирование курортного сбора "при возможном его непоступлении в региональные бюджеты по причине сложной экономической и эпидемиологической обстановки".

Еще один закон, планируемый к рассмотрению Совфедом, предлагает освободить от госпошлины в 3,5 тыс. рублей постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках граждан при получении ими в упрощенном порядке российского паспорта.

В настоящее время за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве РФ, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается государственная пошлина 3,5 тыс. рублей.

Кроме того, в повестку заседания Совфеда включены законы о совершенствовании механизма государственной гарантийной поддержки предприятий в период кризиса, об особенностях предоставления страхователями сведений о трудовой деятельности граждан в 2020 году, о возможности иностранным гражданам обращаться за переоформлением патента без выезда с территории РФ, о распространении свидетельского иммунитета на уполномоченных по правам человека, о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

Как отметила накануне пленарного заседания Матвиенко, коронавирус пройдет, но важно сохранить экономику, не допустить массового банкротства и увольнения граждан. По ее словам, предлагаемые меры нацелены на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, конкретизирована и расширена финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства. "Поэтому очень важно оперативно принять эти законы, чтобы они незамедлительно заработали", - сказала председатель верхней палаты.