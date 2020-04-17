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Пандемия коронавируса нового типа

Nissan продлил приостановку работы заводов в США из-за коронавируса

По данным агентства Kyodo, заводы не будут работать до середины мая

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan Motor решил продлить срок приостановки работы своих заводов на территории США до середины мая. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

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Компания намеревалась возобновить производство с мая, однако из-за ситуации с распространением коронавируса в США эти сроки пришлось сдвинуть. Также из-за снижения спроса концерн планирует скорректировать производственный план на этот год.

Продажи новых автомобилей Nissan в США за период с января по март упали почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наихудший показатель среди японских автоконцернов на американском рынке. У Nissan в США четыре завода, где производятся автомобили и двигатели.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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