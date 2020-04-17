{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: авиакомпания Cathay Pacific закрывает все базы для экипажей в США

Планируется уволить 286 сотрудников

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 апреля. /ТАСС/. Одна из крупнейших в Азии авиакомпаний - гонконгская Cathay Pacific - приняла решение о закрытии всех баз для экипажей в США и сократит почти 300 своих сотрудников в этой стране. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

"В результате пандемии COVID-19, которая фактически остановила глобальные путешествия, Cathay Pacific приняла трудное решение закрыть свои базы экипажей в США", - приводит издание слова представителя авиаперевозчика.

Речь идет о ликвидации баз в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, где будут уволены 286 сотрудников. В марте авиакомпания лишилась аналогичного подразделения в Ванкувере.

Из-за пандемии коронавируса Cathay Pacifiс сократила объем пассажирских перевозок на 97%, продолжая обслуживать лишь ряд ключевых направлений. В частности, авиакомпания оставила лишь два рейса в неделю в США (Лос-Анджелес).

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минфин Белоруссии объявил премаркетинг гособлигаций в РФ на 10 млрд российских рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС