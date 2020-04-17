СМИ: авиакомпания Cathay Pacific закрывает все базы для экипажей в США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 апреля. /ТАСС/. Одна из крупнейших в Азии авиакомпаний - гонконгская Cathay Pacific - приняла решение о закрытии всех баз для экипажей в США и сократит почти 300 своих сотрудников в этой стране. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

"В результате пандемии COVID-19, которая фактически остановила глобальные путешествия, Cathay Pacific приняла трудное решение закрыть свои базы экипажей в США", - приводит издание слова представителя авиаперевозчика.

Речь идет о ликвидации баз в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, где будут уволены 286 сотрудников. В марте авиакомпания лишилась аналогичного подразделения в Ванкувере.

Из-за пандемии коронавируса Cathay Pacifiс сократила объем пассажирских перевозок на 97%, продолжая обслуживать лишь ряд ключевых направлений. В частности, авиакомпания оставила лишь два рейса в неделю в США (Лос-Анджелес).