"Ъ": Минфин скорректирует расходную часть бюджета РФ для поддержки экономики

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ завершило сбор предложений министерств и других ведомств по изменениям в расходную часть бюджета РФ на 2020 г. и перераспределению средств для поддержки экономики страны. Как пишет газета "Коммерсантъ" , резервы правительства возрастут на 646 млрд руб.

По информации издания, общая сумма, необходимая для реализации мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, составляет 1,4 трлн руб. Половину из этих средств планируется привлечь за счет заимствований на рынке или же из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Часть остатка имеется в резервном фонде правительства РФ, который был увеличен за счет переноса летней индексации зарплат госслужащих - на 59 млрд руб., а отмена грантов регионам и перераспределение средств на модернизацию первичного звена здравоохранения принесли еще по 50 млрд руб. В общей сложности, в распоряжении правительства находится 294,5 млрд руб.

Оставшиеся средства будут выделены после приоритезации федеральных расходов, в основном на национальные проекты. В частности, ассигнования на дорожное строительство сократятся на 37,7 млрд руб., затраты на госпрограмму "Чистый воздух" снизятся на 15,7 млрд руб., а на строительство новых школ - на 37 млрд руб. В целом, на нацпроекты будет выделено на 200 млрд руб. меньше, чем было запланировано.

По данным "Коммерсанта", крупнейшая экономия расходов федерального бюджета проходит по статье "Иные расходы", за счет которых будет перераспределено 77,9 млрд руб.