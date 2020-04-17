Минфин Белоруссии объявил премаркетинг гособлигаций в РФ на 10 млрд российских рублей

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов Белоруссии объявило премаркетинг выпусков государственных облигаций на финансовом рынке России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Министерством финансов 16 апреля совместно с российскими банками - организаторами эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке РФ Газпромбанк (акционерное общество), ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" и соорганизатором эмиссии Евразийским банком развития объявлен премаркетинг выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд российский рублей сроком обращения пять лет", - отмечается в сообщении.