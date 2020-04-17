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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс доллара на Мосбирже опустился до 73,43 рубля

Курс евро снизился до 79,82 рубля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1%, до отметки в 73,43 рубля, курс евро опустился на 0,7%, до 79,82 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:20 мск курс доллара продолжил отыгрывать падение и уже находился на отметке 73,9 рубля (-0,3%), а курс евро - на 80,11 рубля (-0,3%).

Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне прибавляет 0,2% - до $27,87 за баррель, в пике роста достигая $28,93 за баррель. Нефть сорта WTI растет на 0,6% - до $25,67 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,6% и достигал отметки в 2566,42 пункта, индекс РТС прибавил 1,8%, до 1085,9 пункта.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 1,1% и торгуется на уровне 2541,59 пункта, а РТС - на отметке в 1081,58 пункта, что на 1,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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