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Продажа акций Сбербанка правительству
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ЦБ: акционерное соглашение в рамках сделки по Сбербанку должно быть заключено 10 мая

На данный момент проект соглашения направили в Минфин для рассмотрения

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк России подготовил акционерное соглашение в рамках сделки по Сбербанку, документ должен быть заключен 10 мая, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Акционерное соглашение в соответствии с законодательством подготовлено Банком России, проект его подготовлен. Мы его направили в Минфин для рассмотрения. Срок заключение, на который мы ориентируемся, - это 10 мая", - сказала она.

Набиуллина добавила, что соглашение фиксирует неизменность корпоративного управления Сбербанком и его стратегии.

Кроме того, акционерное соглашение страхует миноритариев Сбербанка от изменений деятельности банка и должно закрепить значимое количество независимых директоров в набсовете банка, а также самостоятельную ответственность представителей государства в набсовете за принимаемые решения, добавила Набиуллина.

Ренее, 10 марта, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе заседания комитета заявил, что право оферты в рамках приобретения правительством РФ у Банка России акций Сбербанка будет заменено на механизм акционерного соглашения.

Как отмечалось в опубликованном проекте закона, подготовленном в Госдуме ко второму чтению, акционерное соглашение в рамках сделки по продаже акций Сбербанка правительству РФ будет действовать три года с момента его заключения.

Минфин и Банк России 10 апреля сообщили, что правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ РФ из средств Фонда национального благосостояния. Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей. Представитель финансового ведомства пояснил, что пакет акций госбанка приобретен Минфином РФ.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПродажа акций Сбербанка правительству
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