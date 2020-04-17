Число заявок на кредитные каникулы от физлиц составило почти 600 тыс.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Почти 600 тыс. обращений на реструктуризацию кредитов получено к 15 апреля от физических лиц, удовлетворено 44% заявок. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

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"К 15 апреля заемщики подали больше 585 тыс. обращений о реструктуризации. По сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворенных заявок граждан существенно возросла - с 14% до 44%, это почти 200 тыс. кредитов", - сказал она.

ЦБ, по предварительным данным, отмечает небольшое замедление кредитования населения в начале апреля.

"Данные, которые мы имеем за март, показывают, что был рост кредитования. Люди брали ипотечные кредиты, потребительские кредиты ускоренно, чтобы и подкрепить свое потребление, и были элементы повышенного спроса на определенные виды продукции и товары длительного пользования. В первые дни апреля это оперативная и очень ненадежная статистика показывает, что, если есть замедление, то очень небольшое", - сказала она.

На динамику объемных показателей кредитования окажет влияние и динамика реструктуризации, потому что реструктурированные кредиты останутся на балансах банков, отметила глава ЦБ. "Сокращение темпов кредитования будет, но они могут, вполне вероятно, по итогам года остаться в положительной зоне", - добавила Набиуллина.