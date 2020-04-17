Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении два правительственных законопроекта о реформе контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название "регуляторная гильотина".

Речь идет о законопроектах "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и "Об обязательных требованиях". Первая инициатива направлена на урегулирование отношений в области государственного и муниципального контроля и надзора.

Как отмечают в правительстве, новые нормы призваны устранить недостатки действующей системы - "несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием".

Авторы инициативы отдельно прописывают принципы осуществления госконтроля. Среди них соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц, недопустимость злоупотребления правом, "оперативность и разумность" при осуществлении госконтроля, а также принцип недопустимости множественного контроля одного лица для оценки соблюдения одних и тех же обязательных требований несколькими контрольно-надзорными органами.

Отказ от проверок в пользу профилактики

Законопроект предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий - например, контрольную закупку, выездные обследования или рейд. При этом главными будут такие профилактические меры, как рекомендации, консультирование, информирование.

Документ предлагает считать ключевым показателем эффективности количество устраненных рисков, а не число проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторы будут нести дисциплинарную ответственность. Проект также позволяет признать результаты контрольно-надзорных мероприятий недействительными при грубых нарушениях требований к их организации. В таком случае повторное внеплановое контрольно-надзорное мероприятие может быть проведено только по согласованию с прокуратурой.

Документ предполагает создание единого онлайн-реестра контрольно-надзорных мероприятий. Правила его формирования и ведения утвердит правительство РФ, а оператором реестра станет Генпрокуратура РФ.

Согласно документу, 35 видов госконтроля не подпадут под реформу контрольно-надзорной деятельности. Среди них - основные функции Банка России, ФАС России и ее территориальных органов, а также налоговый, таможенный и валютный контроль.

Риск-ориентированный подход

Авторы инициативы предлагают ввести риск-ориентированный подход при выборе профилактических и контрольно-надзорных мероприятий. Так контрольно-надзорные органы смогут сосредоточиться на выявлении нарушений, которые несут наибольшую угрозу охраняемым законом ценностям.

Согласно документу, объекты контроля будут отнесены к одной из шести категорий риска причинения вреда: от низкого до чрезвычайно высокого. Для каждой категории риска, кроме низкого, должны быть установлены виды разрешенных контрольно-надзорных мероприятий и их частота. Так, в отношении объектов с чрезвычайно высоким риском проводится не менее одного и не более двух плановых контрольно-надзорных мероприятий в год, в отношении объектов с высоким риском - не менее одного в четыре года, а со значительным - не более одного мероприятия в два года. Если объект относится к категории среднего риска, то контрольно-надзорные мероприятия должны проводиться не менее одного раза в шесть лет, а для категории умеренного риска - не более одного мероприятия в три года.

Обязательные требования

Законопроект "Об обязательных требованиях" определяет правовые и организационные основы введения обязательных требований, которые содержатся в нормативных актах РФ, а также оценки их применения. Документ уточняет определение понятия обязательного требования, а также определяет цели, условия и основные принципы их установления. Согласно документу, обязательные требования - установленные нормативными правовыми актами условия, ограничения, запреты, а также обязанности граждан и организаций, направленные на защиту охраняемых федеральными законами ценностей.

Законопроект предполагает обновить с 1 января 2021 года все нормативные акты, содержащие обязательные требования. Акты, принятые до начала 2021 года, прекратят свое действие. Документ также прописывает, что все положения нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования, смогут вступать в силу с 1 марта либо с 1 сентября соответствующего года.

Инициатива также устанавливает максимальный срок действия нормативных актов, которые содержат обязательные требования. Так, согласно документу, они должны действовать не более шести лет, но срок их действия может быть продлен в зависимости от результатов оценки их применения.

О реформе

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".