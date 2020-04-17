Минфин разработал меры по реструктуризации кредитов регионов, выданных в 2017 году

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ для поддержки регионов в текущей ситуации разработал меры по реструктуризации их кредитов, выданных в 2017 году, предусмотрев продление периода погашения задолженности до 2029 года включительно и изменение графика погашения, говорится в сообщении на сайте министерства.

"Минфин России разработал изменения в некоторые акты правительства РФ и в "Правила предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ кредитов на 2017 год" для поддержки регионов в текущей экономической ситуации и решения задач социально-значимого характера, в том числе, направленных на принятие мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Проекты соответствующих постановлений внесены в правительство России", - говорится в сообщении.

"Изменениями в правила проведения реструктуризации предусматривается продление периода погашения задолженности до 2029 года включительно и изменение графика погашения, а именно, освобождение от погашения задолженности в 2020 году, в 2021-2024 годах погашение задолженности в размере 5% суммы задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности - с возможностью ее досрочного погашения", - сообщается на сайте Минфина.

Также субъекты смогут превышать предельные значения основных показателей дефицита бюджета, объема государственного долга и общего объема долговых обязательств по рыночным заимствованиям, а также ряд норм, направленных на полное или частичное освобождение субъектов от ответственности за неисполнение принятых обязательств, предусмотренных дополнительными соглашениями.

"Превышение возможно на сумму средств, которые направлены на мероприятия по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на сумму снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом", - говорится в документе.