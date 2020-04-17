Сведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сведения о доходах не попадут в регистр населения, оператором которого станет Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФНС.

"В России создается регистр населения, оператором которого станет ФНС России. Он будет содержать более чем 30 видов сведений о гражданах, но данные о доходах и налоговых поступлениях в нем учитываться не будут. Регистр будет содержать совокупность сведений о населении, а не о его платежеспособности", - сказали в ФНС.

В ФНС отметили, что в регистр будут входить сведения о рождении, регистрации браков, образовании, постановке на учет в фонды, службы занятости, обязательном пенсионном, медицинском и социальном страховании. При этом доступ к этой информации о себе получит каждый гражданин.

"Для удобства населения закон позволит быстро оказывать материальную и социальную адресную поддержку семьям и домохозяйствам, а также значительно сократить время оказания государственных услуг без требования избыточных бумаг, заявлений и даже в проективном режиме", - добавили в ФНС.

В ведомстве подчеркнули, что некоторая информация в СМИ абсолютно не отражает суть законопроекта о регистре населения Российской Федерации, принятого сегодня Государственной Думой во втором чтении.

"Создаваемый регистр, не имеет никакого отношения к каким-либо сведениям о финансах граждан (их доходах, пенсиях, выплатах и т.д.) или их имуществе, а также не предполагает контроль за их доходами", - заявили в ФНС.

Также, по данным ФНС, важной целью регистра является быстрое оказание госуслуг гражданам - не нужно будет каждый раз заполнять сведения о себе. Кроме того, он позволит более точно прогнозировать социально-экономическое развитие страны и регионов, адресно оказывать меры поддержки и гармонизировать различные ресурсы в части сведений о жителях страны. Регистр населения Российской Федерации после того, как он будет наполнен сведениями о гражданах России и иностранных гражданах, предоставленных органами МВД, перевода с бумаги в электронный вид актовых записей гражданского состояния с 1926 года, позволит собрать информацию о количестве и составе семей и домохозяйств граждан России, в том числе в регионах Российской Федерации.