СФ одобрил закон об отмене плановых проверок юридических лиц и ИП в области рыболовства

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об отмене плановых проверки при осуществлении федерального государственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Как пояснил первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, такие проверки неэффективны в связи с тем, что они проводятся по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании ежегодных планов и не чаще чем один раз в три года. Он отметил, что отказ от плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в пользу более эффективных рейдовых мероприятий, которые проводятся на водных объектах рыбохозяйственного значения без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

"Отмена плановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля в настоящее время также является дополнительной мерой по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - указал парламентарий.

По его словам, плановые проверки осуществляются с выездом должностных лиц Росрыболовства по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поэтому непосредственный контакт между представителями контролирующего органа и проверяемой организации неизбежны и связаны с высоким риском распространения коронавируса.

Как полагают в профильном комитете, реализация закона приведет к повышению уровня защищенности водных биоресурсов за счет увеличения мероприятий по контролю на водных объектах рыбохозяйственного значения, проводимых в рамках рейдовых осмотров.