Эксперты: россияне увеличили покупки мясных продуктов на фоне режима самоизоляции

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спрос россиян на фоне режима самоизоляции в РФ из-за коронавируса с середины марта по середину апреля сместился с красного мяса и птицы, которые покупались в период ажиотажного спроса, в сторону полуфабрикатов и гастрономии. Об этом говорится в обзоре исследовательской компании GfK, проанализировавшей данные потребительской панели с 9-й по 15-ю неделю 2020 года (с 24 февраля по 12 апреля).

"Массивная закупка птицы и красного мяса случилась на 11-й неделе (9-15 марта), так же как и ажиотаж в большинстве других продовольственных категорий. Следующий пик продаж (прирост потребления на 15% по сравнению с предыдущим периодом) мы отметили на неделе c 6 по 12 апреля 2020. В эту неделю в топ-5 категорий по приростам покупок вошли более дорогие, а также удобные продукты: окорок, карбонад, сырокопченые и сыровяленые колбасы, а также ветчины и холодец", - отмечают аналитики.

На 12-й неделе (16-22 марта) покупатели уже больше покупали мясной гастрономии, чем мяса, скорее всего, как считают аналитики, увеличив покупки в пользу дополнительных приемов пищи и на завтраки. "Причем, в основном это были недорогие виды, такие как вареная колбаса, ветчины, сосиски, шпиг и сало, холодец", - замечают эксперты. На 11-й неделе на 182% в натуральном выражении выросли продажи баранины - на этот период пришелся национальный праздник Новруз Байрам.

Продажи полуфабрикатов из красного мяса на протяжении трех недель подряд росли в пределах 10-12% еженедельно. "А вот полуфабрикаты из мяса птицы стали менее востребованы. Птицу теперь чаще покупают тушкой (что более интересно при перерасчете цены за килограмм продукта)", - считают аналитики.

"Домашнее потребление мяса и мясных продуктов за последние недели выросло, - очевидно, замещая объемы внедомашнего потребления, которое в свою очередь фактически схлопнулось из-за введения с 28 марта 2020 года мер по противодействию эпидемии коронавируса. В период неопределенности покупатели думали о формировании запасов и покупали самые базовые продукты. Однако спустя несколько недель стали выбирать продукты, которые позволяют экономить время при приготовлении блюд, а также более дорогие продукты, чтобы побаловать и порадовать себя", - отметила эксперт GfK по рынку мяса Анастасия Джафарова, слова которой приводятся в исследовании.

Будет ли спрос

Аналитики говорят, что если в среднесрочной перспективе то, как будет развиваться спрос на мясные категории, зависит от состояния экономики и покупательной способности, а в краткосрочной перспективе на первый план выходят обстоятельства приобретения потребителями продуктов. "Ожидаем, что вес такого фактора выбора, как экономия времени и удобство, в ближайшей перспективе сохранится. В то же время значимость "отдыха в компании" и других социальных возможностей как ситуации покупки, заметно снизилась. Еще в начале самоизоляции 39% жителей российских городов говорили, что стали реже бывать на свежем воздухе, и 25% - реже видятся с друзьями и семьей. Так что, состоятся ли массовые "шашлыки" в начале мая, - пока большой вопрос. В том году росту сезонного спроса на мясо помешало холодное лето, в этом - на пути может встать самоизоляция и карантин", - заключают эксперты.