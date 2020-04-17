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В России со следующей недели планируется еженедельно производить порядка 300 аппаратов ИВЛ

Уже на этой неделе удастся выйти на объем 200 единиц, отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует выйти на еженедельное производство порядка 300 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) со следующей недели. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Производилось в неделю от 4 до 5 ИВЛ. Сегодня, именно на текущей неделе, мы выйдем на объем 200 единиц, со следующей недели мы рассчитываем выйти на 300, а может быть чуть больше", - сказал он.

"И в общей сложности тот заказ, который у нас есть от системы здравоохранения, там, по всем регионам более 5 тыс. единиц - мы должны за три месяца этот объем исполнить", - добавил глава министерства.

Правительство РФ в 2020 году выделит Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Предполагается закупка не менее 5,7 тыс. аппаратов, единственным поставщиком определено АО "Концерн радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех".

 

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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