Авиакомпанию "Якутия" включат в список системообразующих предприятий России

ЯКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство России включит авиакомпанию "Якутия" в список системообразующих предприятий, которые смогут получить помощь от государства для преодоления экономических последствий пандемии, сообщил в пятницу во время прямой трансляции в социальных сетях глава республики Айсен Николаев.

"Что касается авиакомпании "Якутия", сегодня у нас хорошая новость. На уровне правительства Российской Федерации принято решение, что авиакомпанию "Якутия" будут включать в число системообразующих [предприятий]. Это очень важно, в том числе для того, чтобы мы на федеральном уровне могли претендовать на получение помощи", - сказал Николаев.

"Авиационная отрасль сегодня, наверное, одна из наиболее пострадавших отраслей в экономике страны. Это аэропорты и авиакомпании. Решением президента Путина 23 млрд рублей сейчас выделяют (на поддержку авиакомпаний - прим. ТАСС), и мы надеемся, что сегодняшнее решение о включении авиакомпании "Якутия" в число системообразующих предприятий Российской Федерации поможет нам на эту помощь претендовать в серьезном объеме", - добавил Николаев.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству республики. Она создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии". Головной офис располагается в Якутске. Представительства расположены более чем в 30 городах России и зарубежья.

Пресс-служба правительства региона уже сообщала, что алмазодобывающая "Алроса" и "Якутуголь" включены в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Якутия также направила предложения по включению в федеральный перечень системообразующих авиакомпании "Якутия", угледобывающей компании "Колмар", золотодобывающего холдинга "Селигдар", ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", "Саханефтегазсбыта" и Якутской топливно-энергетической компании.

Ранее в пятницу правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, они будут рассмотрены на очередном заседании 24 апреля.

Действующий перечень из 646 системообразующих предприятий был утвержден 20 марта, но ряд компаний, оказавшихся вне списка, раскритиковали документ, после чего было принято решение его доработать. 10 апреля правительство утвердило новые критерии отбора компаний в список системообразующих и направило документ на доработку.